Про успішний захист українськими воїнами Щастя 24 лютого у мережі повідомив офіцер Збройних сил Сергій Місюра.
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Україна не втратила жодного літака
Місто Щастя всупереч усім фейкам – відбито. Зірвано міст через Сіверський Донець. Росіянці зазнали втрат,
– написав Місюра.
Він додав, що ворог вдарив по усіх ключових аеропортах і аеродромах балістичними ракетами. Однак Україна не втратила жодного літака. "Тому що наша розвідка і командування усе знали", – пояснив офіцер.
Літаки заздалегідь підняли в повітря і на момент перших ракет (5:00) вони перебували в повітрі.