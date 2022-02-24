Про успішний захист українськими воїнами Щастя 24 лютого у мережі повідомив офіцер Збройних сил Сергій Місюра.

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Україна не втратила жодного літака

Місто Щастя всупереч усім фейкам – відбито. Зірвано міст через Сіверський Донець. Росіянці зазнали втрат,

– написав Місюра.

Він додав, що ворог вдарив по усіх ключових аеропортах і аеродромах балістичними ракетами. Однак Україна не втратила жодного літака. "Тому що наша розвідка і командування усе знали", – пояснив офіцер.

Літаки заздалегідь підняли в повітря і на момент перших ракет (5:00) вони перебували в повітрі.

Важливо! Росія вранці 24 лютого відкрито розпочала війну проти України та завдає ударів. Однак Збройні сили дають відсіч. Ми – під надійним захистом наших військових. Водночас всіх охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!