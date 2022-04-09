Счастлив быть дома, – Кулеба вернулся в Украину
9 апреля 2022 , 14:53Читати новину українською
Источник:инстаграм Дмитрия Кулебы
Дмитрий Кулеба долгое время находился в командировке за границей. 9 апреля министр иностранных дел сообщил, что вернулся домой.
Политик подчеркнул, что счастлив вернуться в Украину. Он также опубликовал фотографию возле Офиса Президента.
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Ночь в поезде, но где бы я ни был, я всегда счастлив возвращаться домой. Тем более, если сразу с вокзала на встречу президента с канцлером Австрии,
– рассказал Кулеба.
Министр пожелал всем украинцам спокойной субботы.
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