Счет идет на сотни тысяч человек, – Гудков о массовом побеге россиян за границу

Россияне, понимающие, что происходит в Украине, находятся в панике. Они отдают себе отчет, что в России уже наступает экономический апокалипсис, поэтому массово бегут из страны.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в эфире 24 канала. Россию уже покинули квалифицированные и перспективные люди, значимые для страны.

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"Счет идет, не побоюсь этого, уже на сотни тысяч выехавших. Думаю, что скоро мы будем примерно в районе миллиона", – рассказал оппозиционер.

В России – разрыв в обществе

По словам Гудкова, в истории мира никогда еще не было такого санкционного давления и антипутинского фронта. Сейчас Россия остается без союзников, а ее ресурсы иссякают.

Однако даже несмотря на это, в стране до сих пор есть разрыв между людьми, знающими правдивую ситуацию, и привыкшими плыть по течению и слушать пропаганду Путина.

Конфликты происходят в семьях: жена разводится с мужем, ссорится брат с братом, родители не разговаривают с детьми. Я могу сказать, что потерял половину своих друзей. Я больше с ними никогда, пожалуй, не буду общаться,

– отметил политик.

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