Так, одну из ракет уже уничтожили наши защитники. Появилось фото обломка.

Важно В Киеве и большинстве областей – воздушная тревога: враг запустил ракеты из Черного моря

В Украине работает ПВО

Скажем так – счет на сбитые ракеты открыт,

– написал Ким.

Позже Ким показал обломок уничтоженной вражеской ракеты.



Уничтоженная вражеская ракета / фото Виталий Ким

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил , что враг использует тактическую авиацию, в том числе в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты.

Откуда угроза удара