Так, одну з ракет вже знищили наші захисники. З’явилося фото уламку.

Важливо У Києві та більшості областей – повітряна тривога: ворог запустив ракети з Чорного моря

В Україні працює ППО

Скажімо так – рахунок на збиті ракети відкрито,

– написав Кім.

Згодом Кім показав уламок знищеної ворожої ракети.



Знищена ворожа ракета / фото Віталій Кім

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети.