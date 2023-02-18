Так, одну з ракет вже знищили наші захисники. З’явилося фото уламку.
Важливо У Києві та більшості областей – повітряна тривога: ворог запустив ракети з Чорного моря
В Україні працює ППО
Скажімо так – рахунок на збиті ракети відкрито,
– написав Кім.
Згодом Кім показав уламок знищеної ворожої ракети.
Знищена ворожа ракета / фото Віталій Кім
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети.