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Счета на 600 миллионов гривен: сколько денег нашли во время обысков у налоговиков

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Обыски СБУ у налоговиков 2020 - нелегальные счета
Обшуки в податківців / СБУ

Служба безопасности 8 мая арестовала нелегальные счета, которые открывали чиновники Налоговой службы. В общем говорится о более 600 миллионах гривен.

СБУ також оголосила про підозру чиновнику, який причетний до незаконного втручання в роботу інформаційних систем Податкової служби. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Водночас правоохоронці в коментарі "Українській правді" уточнили, що підозру наразі вручали не ексглаві Сергію Верланову. 

Що відомо про вже арештовані рахунки податківців

  • СБУ наклала арешти на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Загальна сума арештованих коштів становить приблизно 600 мільйонів гривень;
  • У співпраці з Держслужбою фінмоніторингу правоохоронці зупинили рух коштів на банківських рахунках причетних до нелегальних схем. Сума заблокованих коштів становить майже 30 мільйонів гривень.

обшуки в податківців
Обшуки в податківців / Фото СБУ

Обшуки в ексглави Податкової Сергія Верланова: головне

  • Сергій Верланов 24 квітня був звільнений з посади керівника Державної податкової служби України.
  • Вже 7 травня до нього прийшли з обшуками від СБУ – саме через роботу у податковій. Також вони провели ще близько 100 обшуків в різних регіонах України.
  • Слідчі встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами конвертаційних груп створили схему з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.
  • Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту, а потім відображалися нібито для реального сектору економіки.
  • Злочинні дії призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також відмивання незаконного майна.
  • За версією слідства, до незаконного "кришування" конвертцентрів причетні також керівники теруправлінь податкової.
  • Сам Верланов розцінює ситуацію як політичний тиск. Він запевнив, що захищатиме себе та свою сім'ю. 

Наразі у справі триває досудове розслідування одразу за 4 статтями:

  • "відмивання" незаконного майна – до 12 років за ґратами;
  • ухиляння від сплати податків – від 255 тисяч до 340 тисяч гривень з конфіскацією майна;
  • фінансування тероризму – до 12 років за ґратами;
  • зловживання владою – до 6 років за ґратами.
Автор: Эмал Наби
Теги: Коррупция Деньги Сергей Верланов Государственная налоговая служба СБУ Новости Украины
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