В чем подозревают экс-главу налоговой Верланова: объяснение СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины 7 мая провели обыски у экс-руководителя налоговой Сергея Верланова и еще около 100 обысков в разных регионах Украины. Бывшее руководство налоговой подозревают в незаконных схемах налоговых кредитов на миллиарды гривен.

По версии следствия, к незаконному "крышеванию" конвертцентров также причастны руководители теруправлений налоговой, сообщает Служба безопасности Украины.

К слову К Сергею Верланову наведались из СБУ: что известно об экс-руководителе налоговой

Следователи установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС.

Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита, а затем отражались якобы для реального сектора экономики.

Преступные действия привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также отмыванию незаконного имущества.

В рамках этого дела провели около 100 обысков в региональных структурах налоговой, местах проживания их руководителей и экс-главы ГНС Сергея Верланова. Также были заблокированы банковские счета всех субъектов, задействованных в этой схеме.

Сейчас по делу продолжается досудебное расследование сразу по 4 статьям:

"отмывание" незаконного имущества – до 12 лет за решеткой;

уклонение от уплаты налогов – от 255 тысяч до 340 тысяч гривен с конфискацией имущества;

финансирование терроризма – до 12 лет за решеткой;

злоупотребление властью – до 6 лет за решеткой.

Сам же Сергей Верланов в своем фейсбуке пошутил, что следователи СБУ видели разные имения коррупционеров, но такой роскоши как у него, точно не ожидали.

Вместо собственного дворца в Конча-Заспе – арендованная квартира в старом советском доме. Фотографию с VIP-балкона прошу добавить к делу,

– пошутил Верланов.

СБУ провела обыски в теруправлениях налоговой: смотрите фото

Что известно об обысках у Верланова?Сергей Верланов 24 апреля был уволен с должности руководителя Государственной налоговой службы Украины. Уже 7 мая к нему наведались сотрудники СБУ – именно из-за работы в налоговой.



Как сообщил сам экс-налоговик, то, чего искали, итак не нашли. Он заверил, что будет защищать себя и свою семью.