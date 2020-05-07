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      У чому підозрюють ексголову податкової Верланова: пояснення СБУ

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      Обшуки у Сергія Верланова: що шукала Служба безпеки України
      Сергій Верланов віджартувався щодо обшуків СБУ / tax.gov.ua

      Працівники Служби безпеки України 7 травня провели обшуки у екскерівника податкової Сергія Верланова та ще близько 100 обшуків у різних регіонах України. Колишнє керівництво податкової підозрюють у незаконних схемах податкових кредитів на мільярди гривень.

      За версією слідства, до незаконного "кришування" конвертцентрів також причетні керівники теруправлінь податкової, повідомляє Служба безпеки України.

      До слова До Сергія Верланова навідалися з СБУ: що відомо про екскерівника податкової

      Слідчі встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

      Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту, а потім відображалися буцімто для реального сектору економіки.

      Злочинні дії призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також відмивання незаконного майна.

      У межах цієї справи провели близько 100 обшуків у регіональних структурах податкової, місцях проживання їхніх керівників та у ексголови ДПС Сергія Верланова. Також було заблоковано банківські рахунки усіх суб'єктів, задіяних у цій схемі.

      Наразі у справі триває досудове розслідування одразу за 4 статтями:

      • "відмивання" незаконного майна – до 12 років за ґратами;
      • ухиляння від сплати податків – від 255 тисяч до 340 тисяч гривень з конфіскацією майна;
      • фінансування тероризму – до 12 років за ґратами;
      • зловживання владою – до 6 років за ґратами.

      Сам ж Сергій Верланов у своєму фейсбуці пожартував, що слідчі СБУ бачили різні маєтки корупціонерів, але такої розкоші як у нього, точно не очікували.

      Замість власного палацу в Конча-Заспі – орендована квартира у старому радянському будинку. Фотографію з VIP-балкону прошу долучити до справи,
      – пожартував Верланов.

      СБУ провела обшуки у теруправліннях податкової: дивіться фото

      Що відомо про обшуки у Верланова?Сергій Верланов 24 квітня був звільнений з посади керівника Державної податкової служби України. Вже 7 травня до нього навідалися співробітники СБУ – саме через роботу у податковій.

      Як повідомив сам експодатківець, те, чого шукали, ітак не знайшли. Він запевнив, що буде захищати себе і свою сім'ю.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Тероризм Служба безпеки України СБУ Корупція Сергій Верланов Державна податкова служба
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