У чому підозрюють ексголову податкової Верланова: пояснення СБУ

Працівники Служби безпеки України 7 травня провели обшуки у екскерівника податкової Сергія Верланова та ще близько 100 обшуків у різних регіонах України. Колишнє керівництво податкової підозрюють у незаконних схемах податкових кредитів на мільярди гривень.

За версією слідства, до незаконного "кришування" конвертцентрів також причетні керівники теруправлінь податкової, повідомляє Служба безпеки України.

До слова До Сергія Верланова навідалися з СБУ: що відомо про екскерівника податкової

Слідчі встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту, а потім відображалися буцімто для реального сектору економіки.

Злочинні дії призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також відмивання незаконного майна.

У межах цієї справи провели близько 100 обшуків у регіональних структурах податкової, місцях проживання їхніх керівників та у ексголови ДПС Сергія Верланова. Також було заблоковано банківські рахунки усіх суб'єктів, задіяних у цій схемі.

Наразі у справі триває досудове розслідування одразу за 4 статтями:

"відмивання" незаконного майна – до 12 років за ґратами;

ухиляння від сплати податків – від 255 тисяч до 340 тисяч гривень з конфіскацією майна;

фінансування тероризму – до 12 років за ґратами;

зловживання владою – до 6 років за ґратами.

Сам ж Сергій Верланов у своєму фейсбуці пожартував, що слідчі СБУ бачили різні маєтки корупціонерів, але такої розкоші як у нього, точно не очікували.

Замість власного палацу в Конча-Заспі – орендована квартира у старому радянському будинку. Фотографію з VIP-балкону прошу долучити до справи,

– пожартував Верланов.

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Що відомо про обшуки у Верланова?Сергій Верланов 24 квітня був звільнений з посади керівника Державної податкової служби України. Вже 7 травня до нього навідалися співробітники СБУ – саме через роботу у податковій.



Як повідомив сам експодатківець, те, чого шукали, ітак не знайшли. Він запевнив, що буде захищати себе і свою сім'ю.