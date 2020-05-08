Рахунки на 600 мільйонів гривень: скільки грошей знайшли під час обшуків у податківців
Служба безпеки 8 травня заарештувала нелегальні рахунки, які відкривали чиновники Податкової служби. Загалом мовиться про понад 600 мільйонів гривень.
СБУ також оголосила про підозру чиновнику, який причетний до незаконного втручання в роботу інформаційних систем Податкової служби. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Водночас правоохоронці в коментарі "Українській правді" уточнили, що підозру наразі вручали не ексглаві Сергію Верланову.
Що відомо про вже арештовані рахунки податківців
- СБУ наклала арешти на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Загальна сума арештованих коштів становить приблизно 600 мільйонів гривень;
- У співпраці з Держслужбою фінмоніторингу правоохоронці зупинили рух коштів на банківських рахунках причетних до нелегальних схем. Сума заблокованих коштів становить майже 30 мільйонів гривень.
Обшуки в податківців / Фото СБУ
Обшуки в ексглави Податкової Сергія Верланова: головне
- Сергій Верланов 24 квітня був звільнений з посади керівника Державної податкової служби України.
- Вже 7 травня до нього прийшли з обшуками від СБУ – саме через роботу у податковій. Також вони провели ще близько 100 обшуків в різних регіонах України.
- Слідчі встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами конвертаційних груп створили схему з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.
- Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту, а потім відображалися нібито для реального сектору економіки.
- Злочинні дії призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також відмивання незаконного майна.
- За версією слідства, до незаконного "кришування" конвертцентрів причетні також керівники теруправлінь податкової.
- Сам Верланов розцінює ситуацію як політичний тиск. Він запевнив, що захищатиме себе та свою сім'ю.
Наразі у справі триває досудове розслідування одразу за 4 статтями:
- "відмивання" незаконного майна – до 12 років за ґратами;
- ухиляння від сплати податків – від 255 тисяч до 340 тисяч гривень з конфіскацією майна;
- фінансування тероризму – до 12 років за ґратами;
- зловживання владою – до 6 років за ґратами.