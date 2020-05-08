Рахунки на 600 мільйонів гривень: скільки грошей знайшли під час обшуків у податківців

Служба безпеки 8 травня заарештувала нелегальні рахунки, які відкривали чиновники Податкової служби. Загалом мовиться про понад 600 мільйонів гривень.

СБУ також оголосила про підозру чиновнику, який причетний до незаконного втручання в роботу інформаційних систем Податкової служби. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Водночас правоохоронці в коментарі "Українській правді" уточнили, що підозру наразі вручали не ексглаві Сергію Верланову.

Що відомо про вже арештовані рахунки податківців

СБУ наклала арешти на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Загальна сума арештованих коштів становить приблизно 600 мільйонів гривень;

У співпраці з Держслужбою фінмоніторингу правоохоронці зупинили рух коштів на банківських рахунках причетних до нелегальних схем. Сума заблокованих коштів становить майже 30 мільйонів гривень.



Обшуки в податківців / Фото СБУ

Обшуки в ексглави Податкової Сергія Верланова: головне

Сергій Верланов 24 квітня був звільнений з посади керівника Державної податкової служби України.

Вже 7 травня до нього прийшли з обшуками від СБУ – саме через роботу у податковій. Також вони провели ще близько 100 обшуків в різних регіонах України.

Слідчі встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами конвертаційних груп створили схему з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту, а потім відображалися нібито для реального сектору економіки.

Злочинні дії призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також відмивання незаконного майна.

За версією слідства, до незаконного "кришування" конвертцентрів причетні також керівники теруправлінь податкової.

Сам Верланов розцінює ситуацію як політичний тиск. Він запевнив, що захищатиме себе та свою сім'ю.

Наразі у справі триває досудове розслідування одразу за 4 статтями: