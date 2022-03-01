Счетная палата Украины инициирует вопрос о списании внешнего долга Украины

Из-за военной агрессии России в отношении Украины государство понесло колоссальные убытки. Из-за этого Государственная Счетная палата решила инициировать вопрос о списании внешнего долга Украины.

Внешний долг Украины сейчас составляет 1,6 триллиона гривен, или же 57 миллиардов долларов.

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Об инициировании вопроса о списании долга написал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Полный текст сообщения:

Масштаб разрушений в Украине, нанесенных агрессией России колоссальный! Несмотря на это, от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. На сегодня внешний долг составляет 1.6 трл грн или более 57 млрд долл. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!

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