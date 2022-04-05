Об этом сегодня, 5 апреля, на пресс-конференции для журналистов каналов, которые принимают участие во Всеукраинском телемарафоне, отметил Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Зеленский рассказал о позиции по переговорам с Россией

В целом, отметил Владимир Зеленский, Украина столкнулась с большой катастрофой, которая отразится на нежелании проводить любые переговоры с российской стороной. Однако другого выбора пока нет.

Все понимают, то что они сделали – не прощают,

– отметил Зеленский.

Однако нужно находить возможности по переговорам со страной-агрессором и выбирать целесообразные шаги. Он добавил, что легче всего отказаться от любых разговоров, но правительству Украины необходимо продолжать коммуникацию, признавая, что перед ними – враг.

Самое сложное – это говорить, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретная война России против Украины. Все это признать и при этом находить возможности, чтобы встречаться. И при этой встрече найти выход из ситуации, не потеряв территорий,

– подчеркнул президент.

В то же время Президент подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за зверства на территории Украины.

Мы считаем, что это – геноцид. Считаем, что они должны понести наказание,

– подытожил он.

Напомним, что накануне Президент Украины посетил деокупированную Бучу. После разговоров с местными героями, Зеленский заявил, что российской стороне придется ответить за все страдания, которые она принесла в Украину.

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