Считаете, один Путин убивает наших детей, – Стефанчук о заявлении Шольца об оскорблениях россиян

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на заявление канцлера Германии Олафа Шольца. Последний говорил о том, что якобы недопустимы оскорбления россиян из-за войны.

Соответствующую информацию обнародовали в телеграме Верховной Рады. Это произошло 17 марта – на 22 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Стефанчук отреагировал на слова Шольца, чтобы "не обижали россиян"

Канцлер Олаф Шольц, вы действительно считаете, что один Путин убивает наших детей, разрушает наши города, уничтожает нашу страну? А россияне ни при чем? Они просто поддерживают его политику?

– сказал Стефанчук.

Добавил: "А русские военные ни при чем? Они просто выполняют его приказ?"

"Не обманывайтесь. Просто хочу напомнить, что во время Нюрнбергского процесса никому не удалось получить оправдательный приговор с аргументом "я просто выполнял приказ", – подытожил глава Верховной Рады.

Шольц призвал "не оскорблять россиян"

В твиттере Олаф Шольц заявил, что якобы "совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют или подвергают физическому насилию".

"Потому что это война Путина. Он один отвечает за это", – написал Шольц.

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