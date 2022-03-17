Считаете, один Путин убивает наших детей, – Стефанчук о заявлении Шольца об оскорблениях россиян
Источник:телеграм Верховной Рады Украины
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на заявление канцлера Германии Олафа Шольца. Последний говорил о том, что якобы недопустимы оскорбления россиян из-за войны.
Соответствующую информацию обнародовали в телеграме Верховной Рады. Это произошло 17 марта – на 22 день войны, которую Россия начала против Украины.
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Стефанчук отреагировал на слова Шольца, чтобы "не обижали россиян"
Канцлер Олаф Шольц, вы действительно считаете, что один Путин убивает наших детей, разрушает наши города, уничтожает нашу страну? А россияне ни при чем? Они просто поддерживают его политику?
– сказал Стефанчук.
Добавил: "А русские военные ни при чем? Они просто выполняют его приказ?"
"Не обманывайтесь. Просто хочу напомнить, что во время Нюрнбергского процесса никому не удалось получить оправдательный приговор с аргументом "я просто выполнял приказ", – подытожил глава Верховной Рады.
Шольц призвал "не оскорблять россиян"
В твиттере Олаф Шольц заявил, что якобы "совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют или подвергают физическому насилию".
"Потому что это война Путина. Он один отвечает за это", – написал Шольц.
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