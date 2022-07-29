Это был единственный вариант, – азовец "Крафт" объяснил приказ выйти в плен

Россия в ночь на 29 июля 2022 года совершила теракт в Еленовке. Тогда погибли 53 пленных украинских военнослужащих.

Один из тех, кому удалось выжить – азовец "Крафт". Он рассказал, что приказ от командования уйти в плен был единственным вариантом, передает 24 Канал со ссылкой на интервью.

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Нужно было спасать раненых "Азовцев"

"Крафт" рассказал, что в середине мая 2022 года к азовцам пришел командир батальона "Сухарь". Он сказал, что сдача в плен – единственный вариант.

Только так можно было помочь примерно 600 раненым воинам.

Варианта, что мы отдаем их, им оказывают какую-то помощь и передают украинской стороне, а мы остаемся дальше воевать, не было. Россияне даже не рассматривали такого. Тогда было очень много разных мыслей, потому что варианта сдаваться в плен во время боев в Мариуполе я даже не рассматривал. Я с самого начала понимал, что это не мой вариант, потому что по опыту других уже знал, что такое попасть в российский плен. И в бою никто из азовцев попадать в плен не хотел,

– рассказал "Крафт".

Комбат заверил, что будет все цивильно – будут соблюдены гарантии ООН, Красного Креста. И, как заметил "Крафт", военные и сами начитались Женевских конвенций.

"На тот момент мы все просто были настолько уставшие, что единственное, что оставалось безусловным, это вера словам "Редиса", поэтому мы просто выполняли приказы. Он сказал, мы делали", – добавил воин.

Перед камерами с "азовцами" вели себя более-менее нормально

С "Азовстали" "Крафт" выходил в последний день, 20 мая, вместе с командованием. Это происходило под прицелом камер, поэтому все было более-менее нормально.

Единственное, что мне не понравилось, что при обыске все зависело от того, на какого русского, узбека или кавказца ты попадешь, насколько он адекватен и что из вещей тебе оставит. У меня на том этапе просто так забрали часть вещей. Хотели даже забрать часы, обычные M-Tac за 800 гривен. Но я не собирался их отдавать и просто выбросил с моста. Думаю, это их разозлило, поэтому у меня еще какую-то часть вещей забрали,

– вспомнил военный.

Он добавил, что оккупанты также забрали аптечки, где были обычные лекарства.

А уже во время сопровождения в колонию они начали снова забирать ценные вещи и искать по автобусу ребят-разведчиков, снайперов или танкистов.