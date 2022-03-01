Российским солдатам, добровольно сложившим оружие, выплатят 5 миллионов рублей. Также им обещают амнистию.

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Как сдаться в плен

Выходите без оружия и с белым флагом;

скажите кодовое слово – миллион;

жить.

Деньги на обеспечение этой акции собирают мировые лидеры IT-сферы. Министерство обороны Украины поддержало такую ​​инициативу.

Центр противодействия дезинформации призвал украинцев распространять эту информацию среди знакомых россиян.