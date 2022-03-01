Російським солдатам, які добровільно складуть зброю, виплатять 5 мільйонів рублів. Також їм обіцяють амністію.
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Як здатися у полон
- Виходьте без зброї та з білим прапором;
- скажіть кодове слово – мільйон;
- живіть.
Гроші, на забезпечення цієї акції, збирають світові лідери IT-сфери. Міністерство оборони України підтримало таку ініціативу.
Центр протидії дезінформації закликав українців поширювати цю інформацію серед знайомих росіян.
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