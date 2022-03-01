Цю інструкцію в Міноборони назвали "бабусиним рецептом".

Варте уваги Українці закидали ворожу техніку коктейлями Молотова прямо зі свого авто: відеофакт

"Наш прийом має бути гарячим. До коричневої скоринки", – відзначили військові.

Відеоінструкція з приготування коктейлю Молотова

До цього рецептом коктейлю Молотова поділилися і в Міністерстві внутрішніх справ.

Як зробити коктейль Молотова

Горюча суміш:

2/3 бензин;

1/3 мастило.

Добавки:

Серебрянка – підвищує температуру горіння. Пінопласт, як прилипач, його краще розчиняти в ацетоні, потім вливати в пляшку.

Гніт:

50 см тканини (бавовна!) її треба щільно втрамбувати у горловину пляшки, щоб коктейль не розлився.

Як заповнювати:

2/3 горюча суміш

1/3 залишаємо для випаровування.

Увага! Використовуйте пляшки з товстими стінками шкла, як от з під шампанського, віскі.



Рецепт коктейлю Молотова / Інфографіка 24 каналу