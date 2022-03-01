Эту инструкцию в Минобороны назвали "бабушкиным рецептом".
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"Наш прием должен быть горячим. До коричневой корочки", – отметили военные.
Видеоинструкция по приготовлению коктейля Молотова:
К этому рецепту коктейля Молотова поделились и в Министерстве внутренних дел.
Как сделать коктейль Молотова
Горючая смесь:
- 2/3 бензин;
- 1/3 смазки.
Добавки:
Серебрянка – повышает температуру горения. Пенопласт, как прилипатель, лучше растворять в ацетоне, затем вливать в бутылку.
Гнет:
50 см ткани (хлопок!), ее нужно плотно втрамбовать в горловину бутылки, чтобы коктейль не разлился.
Как заполнять:
- 2/3 горючая смесь
- 1/3 оставляем для испарения.