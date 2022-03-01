Эту инструкцию в Минобороны назвали "бабушкиным рецептом".

Стоит внимания Украинцы забросали вражескую технику коктейлями Молотова прямо со своего авто: видеофакт

"Наш прием должен быть горячим. До коричневой корочки", – отметили военные.

Видеоинструкция по приготовлению коктейля Молотова:

К этому рецепту коктейля Молотова поделились и в Министерстве внутренних дел.

Как сделать коктейль Молотова

Горючая смесь:

2/3 бензин;

1/3 смазки.

Добавки:

Серебрянка – повышает температуру горения. Пенопласт, как прилипатель, лучше растворять в ацетоне, затем вливать в бутылку.

Гнет:

50 см ткани (хлопок!), ее нужно плотно втрамбовать в горловину бутылки , чтобы коктейль не разлился.

Как заполнять:

2/3 горючая смесь

1/3 оставляем для испарения.

Внимание! Используйте бутылки с толстыми стенками стекла, как из-под шампанского, виски.