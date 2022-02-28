Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео, как бесстрашные украинцы забросали технику оккупантов коктейлями Молотова. На кадрах видно, что пассажиры автомобиля "на ходу" попали в уязвимое место российского БТРа, вероятно, в шины.

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В итоге – бронетехника загорелась, а украинцы поехали дальше.

Смелые украинцы забросали вражескую технику коктейлями Молотова: смотрите видео (18+)

Как поджечь вражескую технику коктейлями Молотова

Ранее в Минобороны проинструктировали украинцев, куда нужно бросать коктейль Молотова. К примеру, у БТРов есть семь уязвимых мест. Целиться нужно в башню, люки, лобовые люки и шины.

Уязвимые места БТР-82А / Фото Минобороны

Как сделать коктейль Молотова

Сделать коктейль Молотова, который в Украине известен еще как Бандера-смузи, можно самостоятельно. Рекомендуем использовать для него бутылки с толстыми стенками стекла, например из-под шампанского или виски.

Рецепт коктейля Молотова / Инфографика 24 канала

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