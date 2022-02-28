Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував відео, як безстрашні українці закидали техніку окупантів коктейлями Молотова. На кадрах видно, що пасажири автівки "на ходу" поцілили у вразливе місце російського БТР-у, імовірно, у шини.
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У підсумку – бронетехніка загорілася, а українці поїхали далі.
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Як підпалити ворожу техніку коктейлями Молотова
Раніше в Міноборони проінструктували українців, куди саме потрібно кидати коктейль Молотова. Наприклад, у БТР-ів є сім вразливих місць. Цілитися треба в башту, люки, лобові люки та шини.
Вразливі місця БТР-82А / Фото Міноборони
Як зробити коктейль Молотова
Зробити коктейль Молотова, який в Україні відомий ще як "Бандера-смузі", можна самостійно. Рекомендуємо використовувати для нього пляшки з товстими стінками скла, наприклад, з-під шампанського чи віскі.
Рецепт коктейлю Молотова / Інфографіка 24 каналу
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