Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував відео, як безстрашні українці закидали техніку окупантів коктейлями Молотова. На кадрах видно, що пасажири автівки "на ходу" поцілили у вразливе місце російського БТР-у, імовірно, у шини.

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У підсумку – бронетехніка загорілася, а українці поїхали далі.

Сміливі українці закидали ворожу техніку коктейлями Молотова: дивіться відео (18+)

Як підпалити ворожу техніку коктейлями Молотова

Раніше в Міноборони проінструктували українців, куди саме потрібно кидати коктейль Молотова. Наприклад, у БТР-ів є сім вразливих місць. Цілитися треба в башту, люки, лобові люки та шини.

Вразливі місця БТР-82А / Фото Міноборони

Як зробити коктейль Молотова

Зробити коктейль Молотова, який в Україні відомий ще як "Бандера-смузі", можна самостійно. Рекомендуємо використовувати для нього пляшки з товстими стінками скла, наприклад, з-під шампанського чи віскі.

Рецепт коктейлю Молотова / Інфографіка 24 каналу

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