Гідну відсіч рашистам дають не лише українські військові й тероборонці, а й цивільні. Люди безстрашно зупиняють ворожу техніку голіруч!
Бий окупанта: У Міноборони показали вразливі місця російської військової техніки – інфографіка
Так, мешканці Городні 28 лютого на центральній вулиці свого міста заблокували рух російської військової техніки, аби та не дісталася Чернігова.
Люди перегородили окупантам дорогу. За словами очевидців, там були й танки. У підсумку техніка розвернулась і поїхала в бік села Сеньківки, звідки й приїхала.
Мешканці Чернігівці зупиняють ворожі танки: дивіться відео (18+)
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