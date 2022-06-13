Сдавал позиции ВСУ: СБУ разоблачила в Харьковской области российского агента – видео задержания

Российские спецслужбы продолжают вербовать людей на территории Украины. В этот раз СБУ задержала агента ФСБ в пригороде Харькова.

Мужчина фиксировал расположение подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на территории области. Задержанным оказался местный житель , завербованный врагом через интернет.

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Задержание российского агента

В Службе безопасности Украины рассказали, что данные об украинских военных житель пригорода Харькова фиксировал по заданию своей кураторши . Среди прочего, врага интересовали координаты блокпостов и украинские военные укрепления. Спецназовцы СБУ задержали изменника как раз тогда, когда он ехал выполнять очередное задание от врага.

Задержание российского агента в Харьковской области: смотрите видео

Кстати, следователи Службы безопасности Украины сообщили мужчине о подозрении по статье Уголовного кодекса о несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ. Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы .

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