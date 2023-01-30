Сейчас такие персонажи стали чувствовать определенное давление и дискомфорт. А, очевидно, комфорт они очень любят и ценят. Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давыдюк.

К теме Королевская с мужем написали заявления на сложение мандатов: известно и о других нардепах

Место этих подонков – в тюрьме

Королевская, Солод и другие предатели понимают, что визит в парламент может обернуться для них невозможностью выезда из страны. Более того, мандат усложняет для них приобретение недвижимости в Европе.

"Главное, что общество не хочет видеть этих подонков народными депутатами и ОПЗЖ в украинском парламенте. Единственное место, которое для них есть в Украине – это тюрьма. Могут доплатить, и камера будет чище, могут не доплачивать, и она будет менее комфортной. Но это точно не должны быть Дубай, Ницца, Вена – места, которые они облюбовали для своих батальонов", – отмечает Давыдюк.

Этот вопрос, уверен он, давно нужно было поднять. Вся фракция ОПЗЖ должна быть лишена мандатов.

Надо принимать закон о рашизме. Признавать идеологию российского империализма и "русского мира" преступной, потому что это то же, что делали фашисты,

– подчеркнул политолог.

И нужно сделать так, чтобы в украинский парламент больше никогда не зашла партия, которая будет пропагандировать использование русского языка и установку памятников Пушкину или Ленину.

Украину нужно очистить, чтобы она была прекрасной центральноевропейской страной – как Польша, Чехия или Германия. Почему-то во Франции мы не видим "партию любителей Путина", "партию русской культуры" или "партию русской церкви",

– отмечает Давыдюк.

Поэтому мандаты нужно забирать, убежден он, чтобы уберечь украинское будущее от таких персонажей и идей.

Политолог считает, что нашим силовым органам нужно спешить – задержать и конфисковать их средства, потому что это – коллаборационизм и работа на преступный режим. Необходимо возбуждать уголовные дела. "Вы думаете, что Королевская честно заработала свои деньги и закон не нарушала? Спросите у чернобыльцев", – говорит политолог.

По остальным членам ОПЗЖ тоже большое количество вопросов. Как отмечает Давыдюк, нашим силовикам нужно наполнять бюджет посредством денег коллаборантов топового уровня.

Опять же, Бойко не должен озвучивать, что Королевская сложила мандат. Он сам должен быть одним из тех, кто сидит на скамье подсудимых и вскоре поедет на обмен, как и Медведчук. Извините, но за него мы 500 человек взяли,

– отметил политолог.

Однако серьезный вопрос – где деньги Медведчука? Да, недвижимость в Киеве осталась. "Почему это все не в бюджете? Почему мы должны брать деньги в долг? Почему зарплата солдата, который не на передовой, сейчас должна уменьшиться до 14 тысяч?", – отмечает Давыдюк. Так быть не может. Ребята, отдающие свою жизнь, мозги и таланты не могут получать такие деньги.

Вместо этого несколько миллиардов долларов Медведчука подвисают в воздухе. Вы полгода будете кормить украинскую армию этими деньгами! Где Суркис? То, что он носит футболку сборной Украины, не означает, что он для нашего государства хоть что-то сделал,

– акцентировал Николай Давыдюк.

Эти вопросы должны быть доведены до суда. Кого-то на обмен, кого-то – в тюрьму. "Российское кодло должно завершить свое существование в государстве Украина, и они точно не должны сидеть в Верховной Раде", – утверждает политолог.

Приспешники Медведчука бегут с корабля! ОПЗЖ избежит ответственности

Общество спуска не даст

Определенная работа ведется – не по всем и сразу. Но благодаря журналистам она подсвечивается и силовикам напоминают, что не все домашние задания выполняются. "Я думаю, сейчас они активизируются. Не только по треку коррупции, но и по треку коллаборантов, сидящих в Верховной Раде", – уверен Давыдюк.

Кроме того, они сидят в олимпийском комитете, местных советах, чиновниками среднего уровня, в бизнесе. У самой Королевской немало пищевых брендов и товаров другого назначения, которые она продавала украинцам и нормально чувствовала себя.

Правда, сидела в Дубае с Солодом, и жизнь у них явно была сладкой. Почему-то об украинцах они не думали. Она первой сдала Луганщину, где родилась и избиралась. Эти люди сдавали территории, их точно нельзя прощать,

– объяснил политолог.

Стоит вспомнить Хорошковского. Этот персонаж также, акцентирует Давыдюк, "большой патриот". "Живёт в Bulgari – самая дорогая гостиница в мире! Он таможню всю разграбил во времена Ющенко, занимался коллаборационизмом позже – а у нас к нему нет вопросов. Странно. Но журналисты показывают, куда нужно направлять усилия. Эти крысы готовы делиться миллионами, чтобы сохранить миллиарды", – обращает внимание Давыдюк.

Политолог убежден, что скоро будет немало подозрений и сроков. Дело в том, что население спуска не даст.

Воюющие на фронте солдаты точно не хотят, чтобы отбелили ОПЗЖ и дали возможность им избираться в новую Верховную Раду. Страна изменилась, она двигается вперед – не для того, чтобы кто-то набивал себе политические баллы или думал, что из Карловых Варов вернется в Украину и будет рассказывать, как нам жить и любить русский язык и Путина,

– отмечает политолог.

Все они должны ответить перед своими избирателями за то, что путинские кукловоды пришли в Украину убивать людей. Этот вопрос следует переводить в серьезную плоскость. "Если Королевская одним чеком оплачивает 10 миллионов долларов, она их тяжелым трудом заработала?", – говорит Давыдюк.

Бизнес нардепки работал на оккупированных территориях, где она не платила налоги. И завозила товары, добавляет политолог, через белорусские прокладки, якобы объезжая территорию России, а на самом деле – платила на блокпостах. "Это же тоже вопросы коллаборации и финансирования терроризма", – признает политолог.

По мнению Давыдюка, сейчас журналисты добавят фактаж, а силовые органы начнут закрывать эти вопросы.

"Они сами начали сдавать мандаты, потому что испугались и поняли: их здесь никто просто так не оставит", – резюмировал Давыдюк.

Что известно о Королевской и Солоде