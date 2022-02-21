Путин цинично высказался о Революции Достоинства, назвав ее "госпереворотом".
Важно Готовы показать, что такое декоммунизация – Путин с откровенными угрозами обратился к украинцам
Путин разошелся
Российский президент уже не сдерживается и прямо угрожает украинцам. Он грозится "наказать" майдановцев.
Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии Одессы, преступники не понесли наказание, но мы знаем их поименно, мы сделаем все, чтобы их найти и наказать,
– сказал Путин.
Путин, извращая факты, продолжил озвучивать пропагандистские тезисы. Он сказал, что Революцию Достоинства "организовали" при поддержке Запада.
Кремлевский политик утверждает, мол, Майдан завел страну в тупик, а теперь Украина переживает "острый экономический кризис". Заметим, если в Украине и есть кризис, разве что из-за российской агрессии, которая длится уже 8 лет.
Более того, Путин сказал, что Украина вроде бы растратила "приданое" СССР. Никаких пояснений к своим абсурдным заявлениям политик, конечно, не добавил.
Угрозы Украине
Кроме того, Путин считает, что якобы Ленин создал наше государство, хотя первое письменное упоминание об Украине появилось еще в 12 веке. Глава Кремля пригрозил украинцам "декоммунизацией".
"Вы хотите декоммунизации? Что ж, нас это абсолютно устраивает. Мы готовы показать, что такое настоящая декоммунизация", – цинично заявил Путин.
Он в очередной раз заявил, что боится членства Украины в НАТО. По его словам, это "угроза" для России.
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