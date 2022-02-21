Путін цинічно висловився про Революцію Гідності, назвавши її "держпереворотом".

Важливо Готові показати, що таке декомунізація, – Путін з відвертими погрозами звернувся до українців

Путін розійшовся

Російський президент вже не стримується та прямо погрожує українцям. Він грозиться "покарати" майданівців.

Неможливо без здригання згадувати про страшну трагедію Одеси, злочинці не понесли покарання, але ми знаємо їх поіменно, ми зробимо все, щоб їх знайти і покарати,

– сказав Путін.

Путін, перекручуючи факти, продовжив озвучувати пропагандистські тези. Він сказав, нібито Революцію Гідності "організували" за підтримки Заходу.

Кремлівський політик стверджує, мовляв, Майдан завів країну в безвихідь, а тепер Україна переживає "гостру економічну кризу". Зауважимо, якщо в Україні і є криза, то хіба через російську агресію, яка триває вже 8 рік.

Ба більше, Путін сказав, що Україна начебто розтратила "придане" СРСР. Ніяких пояснень до своїх абсурдних заяв політик, звісно ж, не додав.

Погрози Україні

Крім того, Путін думає, що нібито Ленін створив нашу державу, хоч перша письмова згадка про Україну з'явилася ще у 12 столітті. Глава Кремля пригрозив українцям "декомунізацією".

"Ви хочете декомунізації? Що ж, нас абсолютно це влаштовує. Ми готові показати, що таке справжня декомунізація", – цинічно заявив Путін.

Він вкотре заявив, що боїться членства України в НАТО. За його словами, це "загроза" для Росії.

Важливо – Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу: