Сделаю все, чтобы внимание к Украине не угасало – Зеленский к участникам фестиваля "Каннские Львы"

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем обращении к участникам фестиваля "канские Львы". Глава государства подчеркнул, что это важно, ведь тамошняя аудитория – особенная.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время ночного обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Свое обращение к участникам фестиваля президент назвал очень весомым, несмотря на то, что оно очень короткое.

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Авдитория "Каннских Львов" – особенная

Владимир Зеленский подчеркнул, что чем дольше идет война, тем сложнее становится конкурировать за внимание людей в разных странах мира. Именно поэтому участников фестиваля президент призвал помогать в том, чтобы об Украине и о происходящем в нашем государстве не забывали.

Я сделаю все возможное, чтобы внимание к Украине не угасало. Призвал наиболее креативных людей мира быть в этом нашими союзниками. И знаю, что отзыв в Каннах был очень положительный,

– отметил Зеленский.