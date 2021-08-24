Секретаря СНБО спросили, пригласят ли мэра Киева Виталия Кличко на следующее заседание. Данилов подчеркнул, если возникают вопросы по городу, то городского главу могут пригласить. По словам чиновника, ничего "пугающего" в этом нет.

Кстати У нас таких полномочий нет, – Данилов об отстранении Кличко с должности главы КГГА

"Мы с Кличко должны сейчас разбираться, что происходит в Киеве с водой.… Об этой Бортнической станции уже сколько я в политике, столько о ней слышу, – с 1994 года. Ее как не было, так и нет. Пусть определяются, что они с этим должны делать", – сказал Данилов.

В прошлый раз Кличко предупредили о заседании СНБО в 13:15.

Заслушать – ничего страшного нет… Сделали из СНБО какого-то инквизитора,

– подчеркнул чиновник.

Следующее заседание СНБО назначает президент, поэтому его дата пока неизвестна.

Что этому предшествовало