Секретаря РНБО запитали, чи запросять мера Києва Віталія Кличка на наступне засідання. Данілов наголосив, якщо виникають питання щодо міста, то міського голову можуть запросити. За словами чиновник, нічого "лячного" в цьому немає.

До речі У нас таких повноважень немає, - Данілов про усунення Кличка з посади глави КМДА

"Ми з Кличком маємо зараз розбиратися, що відбувається в Києві з водою….Про цю Бортницьку станцію вже скільки я в політиці, стільки про неї чую, – з 1994 року. Її як не було, так і немає. Хай визначаються, що вони з цим мають робити", – сказав Данілов.

Минулого разу Кличка попередили про засідання РНБО о 13:15.

Заслухати – нічого страшного немає...Зробили з РНБО якогось інквізитора,

– наголосив чиновник.

Наступне засідання РНБО призначає президент, тому його дата поки невідома.

Що цьому передувало