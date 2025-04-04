Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что спуск воды с дамбы с определенной точки зрения был оправданным – там малая река, а плотины перекрыты. Образуется своеобразное "зеркало воды": с одной стороны воду спускают, с другой – она держится несколько дней, а потом сходит, и россияне, по сути, остаются без средств для защиты.

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"Хотя это и замедляет наше продвижение на этом направлении на несколько дней. Россияне имеют привычку взрывать дамбы. В Украине они уже несколько таких разрушили, а теперь продолжают ту же самую "денацификацию", но уже на собственной территории", – подытожил Роман Свитан.

Какова ситуация на севере Украины

Он добавил, что россияне сами занимаются "денацификацией", уничтожая собственную инфраструктуру. В этом случае – попаданием тритонной авиабомбы по дамбе в Белгородской области. Силы обороны Украины проводят "демилитаризацию", уничтожая военные объекты на российской территории и создают определенную зону безопасности – так называемую буферную зону.

Что происходит в Белгородской области: смотрите на карте

Напомним, что ситуация на севере Украины остается сложной – в частности в Сумской области и в приграничных Курской и Белгородской областях России. Россия сосредоточила там около 80 тысяч военных и планирует новые наступательные действия в Сумской и Харьковской областях. Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы не допустить масштабного вторжения.