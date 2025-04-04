Військовий експерт і полковник ЗСУ у запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що спуск води з дамби з певного погляду був виправданим – там мала річка, а греблі перекриті. Утворюється своєрідне "дзеркало води": з одного боку воду спускають, з іншого – вона тримається кілька днів, а потім сходить, і росіяни, по суті, залишаються без засобів для захисту.

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"Хоча це й уповільнює наше просування на цьому напрямку на кілька днів. Росіяни мають звичку підривати дамби. В Україні вони вже кілька таких зруйнували, а тепер продовжують ту ж саму "денацифікацію", але вже на власній території", – підсумував Роман Світан.

Яка ситуація на півночі України

Він додав, що росіяни самі займаються "денацифікацією", знищуючи власну інфраструктуру. У цьому випадку – влучанням тритонної авіабомби по дамбі в Бєлгородській області. Сили оборони України проводять "демілітаризацію", знищуючи військові об'єкти на російській території й створюють певну зону безпеки – так звану буферну зону.

Що відбувається в Бєлгородській області: дивіться на карті

Нагадаємо, що ситуація на півночі України залишається складною – зокрема в Сумській області та в прикордонних Курській і Бєлгородській областях Росії. Росія зосередила там близько 80 тисяч військових і планує нові наступальні дії на Сумщині та Харківщині. Збройні сили України роблять усе можливе, щоб не допустити масштабного вторгнення.