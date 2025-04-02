Зокрема, вони самі ж підірвали дамбу на Бєлгородщині. Відповідне відео у мережі з'явилося у середу, 2 квітня, повідомляє 24 Канал.

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Момент підриву дамби на Бєлгородщині

На кадрах, що ширяться мережею, видно, як на дамбу падає боєприпас. За мить – лунає потужний вибух.

Як виявилося, підірваний об'єкт розташований біля Поповки в Бєлгородській області.

Підрив дамби на Бєлгородщині: дивіться відео

Свій вчинок росіян пояснили тим, щоб "ЗСУ не перекидали бронетехніку".

Де розташована Поповка: дивіться на карті

Нагадаємо, що ЗСУ на Бєлгородщині, за деякими даними, могли просунутися вглиб на 3 – 4 кілометри.

Прорив російського кордону міг статися у районі Поповки та Демидовки. Російські воєнкори стверджують, що ці села нібито під контролем України, але наразі на карті DeepState це сіра зона.