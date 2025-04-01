Полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу пояснив, що подібні операції є надзвичайно небезпечними. Для їх успішного виконання потрібно бути справжніми професіоналами.

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Як міг відбуватися скид авіабомб

Аналітики Deep State повідомили, що українські пілоти успішно завдали ударів по військових об'єктах у районах населених пунктів Демидівка та Кондратівка в Білгородській області. Імовірно, для цього були використані бомби GBU-39/62 та JDAM. У Генштабі поки що не коментують цю інформацію.

За словами військового експерта Світана, на Білгородщині триває повзучий наступ із застосуванням авіації. Важливим елементом цього процесу є знищення стаціонарних військових об'єктів на глибину до 20 – 25 кілометрів від кордону.

Через активну російську ППО українські пілоти змушені працювати на малих висотах, досягаючи швидкості понад 950 кілометрів на годину. Під час скиду бомби відкривається система планування і корекції, що дозволяє снаряду долетіти до 40 кілометрів, виконавши бойове завдання.

Ці операції є надзвичайно складними та небезпечними,

– наголосив полковник у запасі ЗСУ.

Українські літаки часто наближаються до кордону під російським радіогоризонтом, виконуючи складні маневри. Під час скиду бомби вони підвищують кут атаки, своєрідну гірку, що робить пілотів видимими для російських ППО. Для того, щоб успішно ухилитися від ракетних атак і повернутися на початкову позицію, необхідно бути справжніми професіоналами – такими і є наші льотчики.

Зазначимо, днями сталися вибухи на складі з боєприпасами у Білгородській області. Об'єкт розміщувався неподалік від місцевого цвинтаря.