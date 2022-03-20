"Себя мы точно прокормим": Украина обеспечена продовольствием на два года вперед

Из-за нападения России на Украину некоторые эксперты предсказывали продовольственную катастрофу. К счастью, еды у нас достаточно, поэтому украинцам беспокоиться об этом не стоит.

Украинцам не стоит беспокоиться о том, что из-за войны, которую начала Россия, возникнет проблема с продуктами. У нас достаточно своих запасов, которых хватит на длительный срок.

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Себя мы прокормим

Как отметил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма, мы обеспечены продовольствием на достаточном уровне. Кроме того, у Украины есть много запасов.

"Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на 3 – 5 лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали", – рассказал он.

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