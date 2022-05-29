На Донбассе продолжаются ожесточенные бои наших отважных воинов с русскими оккупантами. Наши мастерские герои бьют врага и все возможное, чтобы приблизить нашу победу.

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Ликвидация российских оккупантов

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады рассказали, как уничтожают российских оккупантов на Донецком направлении.

Воины бьют кафиров в большом количестве и постоянно обновляют счетчик вражеских потерь. Видео от наших героев доступно по ссылке .

Ситуация на Донбассе

Российские кафиры продолжают активное наступление, обстрелы городов и позиций ВСУ практически не прекращаются. Враг попытался атаковать на Славянском направлении, но понес потери и отступил.

Также рашисты не прекращают попыток оцепить наших героев в районе Северодонецка и Лисичанска, продолжаются активные бои, ситуация развивается очень динамично. Наступательные действия россияне прикрывают артиллерией и авиационными ударами.

Нашим воинам удалось выбить россиян из Лимана, отступив за пределы города.

Война России против Украины: последние новости

ВСУ активно контратакуют на Херсонском направлении. Враг долго готовился, чтобы отразить наступление, и даже укрепил свои позиции бетоном, но теперь не просто отступает, а панически убегает.

Владимир Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области. По его словам, он не работал на победу Украины с первого дня войны.

Стало известно, что россияне ремонтируют свои большие десантные корабли на территории аннексированного Крыма в Севастополе. Решится ли враг на попытки высадки десанта на украинские берега – пока неизвестно, ведь Украина получила противокорабельные ракеты "Гарпун", так что вслед за крейсером "Москва" может пойти значительная часть российского флота.

Россияне пытаются деморализовать украинскую армию и народ, поэтому будут делать разные информационные "вбросы" с фронта. Генштаб напомнил о важности соблюдения информационной гигиены и призвал украинцев распространять информацию только из проверенных источников.

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