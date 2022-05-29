На Донбасі тривають запеклі бої наших відважних воїнів з російськими окупантами. Наші майстерні герої б'ють ворога та усе можливе та неможливе, щоб наблизити нашу перемогу.

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Ліквідація російських окупантів

Воїни 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади розповіли, як нищать російських окупантів на Донецькому напрямку.

Воїни б'ють окупантів у великій кількості та постійно оновлюють лічильник ворожих втрат. Відео від наших героїв доступне за посиланням.

Ситуація на Донбасі

Російські окупанти продовжують активний наступ, обстріли міст та позицій ЗСУ практично не припиняються. Ворог спробував атакувати на Слов'янському напрямку, але зазнав втрат та відступив.

Також рашисти не припиняють спроб оточити наших героїв в районі Сєвєродонецька та Лисичанська, тривають активні бої, ситуація розвивається дуже динамічно. Наступальні дії росіяни прикривають артилерією та авіаційними ударами.

Нашим воїнам вдалося вибити росіян з Лимана, вони відступили за межі міста.

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ активно контратакують на Херсонському напрямку. Ворог довго готувався, щоб відбити наступ, та навіть укріпив свої позиції бетоном, але тепер не просто відступає, а панічно втікає.

Володимир Зеленський звільнив очільника СБУ у Харківській області. За його словами, той не працював на перемогу України з першого дня війни.

Стало відомо, що росіяни ремонтують свої великі десантні кораблі на території анексованого Криму, у Севастополі. Чи наважиться ворог на спроби висадки десанту на українські береги – наразі невідомо, адже Україна отримала протикорабельні ракети "Гарпун", тож вслід за крейсером "Москва" може піти значна частина російського флоту.

Росіяни намагаються деморалізувати українську армію та народ, тому будуть робити різні інформаційні "вкиди" з фронту. Генштаб нагадав про важливість дотримання інформаційної гігієни та закликав українців поширювати інформацію лише з перевірених джерел.

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