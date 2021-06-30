Сегодня были МЫ, – Зеленский поздравил сборную Украины с исторической победой

Сборная Украины одержала историческую победу в матче со шведами со счетом 2:1. Теперь наша национальная команда сыграет в 1/4 финала Евро-2020.

С выдающейся победой украинцев поздравил и Президент Украины Владимир Зеленский. Он особо отметил, что поздравительные слова и слова поддержки прозвучали бы от него независимо от результата.

Самое важное Украина исторически вышла в 1/4 финала Евро-2020: видео

Украина – Швеция 2:1: Зеленский поздравил украинцев и сборную

Владимир Зеленский в начале своего поста в фейсбуке отметил, что собирался "написать именно эти слова – независимо от результата".

Мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной!

– вот эти слова имел в виду глава государства.

"Но какое же большое счастье написать это именно после победы!" – при этом добавил он. И даже обнадежил, что и после 1/4, 1/2 или даже финала готов их повторить.

Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40 миллионов. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда – Украина!

– эмоционально подчеркнул Зеленский.

И эта команда, как справедливо заметил президент, "показывает характер, мощь, бьется, терпит болезненные удары, но встает и дает сдачи!" Владимир Зеленский завершил поздравление традиционным национальным лозунгом:

"Слава Украине!!!"

Президент Зеленский также отреагировал на победу Украины и в твиттере – еще более эмоционально.

Невероятное напряжение, безумная "заруба" в экстратайме и феерическая развязка на 121 минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect – вы настоящие бойцы!

– написал он.

Напомним, еще 28 июня, накануне матча сборной, Зеленский запустил флешмоб в поддержку национальной команды. Который, к слову, поддержали многие украинцы

Это надо видеть Довбик забил гол Швеции в последние минуты экстратайма: видео