Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения, передает 24 канал.
Важно Технический вопрос, который нужно решать – Зеленский о бомбардировщиках для Украины
Сегодня сделаем все для продолжения работы гуманитарных коридоров. Наши члены правительства над этим работают, военные создали все условия для этого,
– отметил Президент.
Он напомнил о гуманитарных коридорах, которые вводит Украина:
- Сумы – Полтава.
- Изюм – Лозовая.
- Энергодар – Запорожье.
- Мариуполь – Запорожье.
- Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель – Киев.
Утреннее видеообращение Владимира Зеленского
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