Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения, передает 24 канал.

Важно Технический вопрос, который нужно решать – Зеленский о бомбардировщиках для Украины

Сегодня сделаем все для продолжения работы гуманитарных коридоров. Наши члены правительства над этим работают, военные создали все условия для этого,

– отметил Президент.

Он напомнил о гуманитарных коридорах, которые вводит Украина:

Сумы – Полтава.

Изюм – Лозовая.

Энергодар – Запорожье.

Мариуполь – Запорожье.

Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель – Киев.

Утреннее видеообращение Владимира Зеленского

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