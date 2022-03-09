Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения, передает 24 канал.

Важно Технический вопрос, который нужно решать – Зеленский о бомбардировщиках для Украины

Сегодня сделаем все для продолжения работы гуманитарных коридоров. Наши члены правительства над этим работают, военные создали все условия для этого,
– отметил Президент.

Он напомнил о гуманитарных коридорах, которые вводит Украина:

  • Сумы – Полтава.
  • Изюм – Лозовая.
  • Энергодар – Запорожье.
  • Мариуполь – Запорожье.
  • Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель – Киев.

Утреннее видеообращение Владимира Зеленского

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