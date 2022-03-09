На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час чергового звернення, передає 24 канал.
Важливо Технічне питання, яке треба вирішувати, – Зеленський про бомбардувальники для України
Сьогодні зробимо все продовження роботи гуманітарних коридорів. Наші урядовці над цим працюють, військові створили усі умови для цього, – зазначив Президент.
Він нагадав про гуманітарні коридори, які запроваджує Україна:
- Суми – Полтава.
- Ізюм – Лозова.
- Енергодар – Запоріжжя.
- Маріуполь – Запоріжжя.
- Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель – Київ.
Ранкове відеозвернення Володимира Зеленського
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