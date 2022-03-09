На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час чергового звернення, передає 24 канал.

Важливо Технічне питання, яке треба вирішувати, – Зеленський про бомбардувальники для України

Сьогодні зробимо все продовження роботи гуманітарних коридорів. Наші урядовці над цим працюють, військові створили усі умови для цього, – зазначив Президент.

Він нагадав про гуманітарні коридори, які запроваджує Україна:

Суми – Полтава.

Ізюм – Лозова.

Енергодар – Запоріжжя.

Маріуполь – Запоріжжя.

Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель – Київ.

Ранкове відеозвернення Володимира Зеленського

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!