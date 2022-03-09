Про це заявив Президент України під час чергового відеозвернення передає 24 канал.

До теми Винищувачі для України: США ніколи не були проти передачі Польщею авіації, але проблеми є

За його словами, Україна з першого дня російського вторгнення повторює – "якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за цю катастрофу".

Володимир Зеленський каже, що Росія використовує ракети, авіацію, гвинтокрили проти цивільних людей та інфрастуктури. Але рішення від світу досі немає.

Ми вдячні Польщі за альтернативу надати Україні бойові літакі, зараз питання в логістиці. Це, по суті, технічне питання, яке треба вирішувати негайно. Адже є офіційне рішення Польщі – передати літаки на американську базу,

– заявив президент.

Зеленський запевнив, що є підтвердження про те, що домовленість між Америкою та Польщею досягнути. "Але при цьому ми чуємо, що пропозиція Польщі нібито необгрунтована, і це кажуть у Вашингтоні. Тож, коли буде рішення?", – питає глада України.

До слова, влада Польщі готова негайно та безплатно передати усі свої літаки МІГ-29 на базу Повітряних сил США. Натомість офіційна Варшава звернулася до Америки з проханням надати Польщі вживані літаки зі схожими експлуатаційними можливостями.

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