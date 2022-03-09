Об этом заявил Президент Украины во время очередного видеообращения передает 24 канал.

К теме Истребители для Украины: США никогда не были против передачи Польшей авиации, но проблемы есть

По его словам, Украина с первого дня российского вторжения повторяет – "если вы не закроете небо, вы будете ответственны за эту катастрофу".

Владимир Зеленский говорит, что Россия использует ракеты, авиацию, вертолеты против гражданских людей и инфраструктуры. Но решения от мира до сих пор нет.

Мы благодарны Польше за альтернативу предоставить Украине боевые самолеты, сейчас вопрос в логистике. Это, по сути, технический вопрос, который надо решать немедленно. Ведь есть официальное решение Польши – передать самолеты на американскую базу,

– заявил президент.

Зеленский заверил, что есть подтверждение о том, что договоренность между Америкой и Польшей достигнута. "Но при этом мы слышим, что предложение Польши якобы необоснованно, и это говорят в Вашингтоне. Итак, когда будет решение?", – спрашивает власть Украины.

К слову, власти Польши готовы немедленно и бесплатно передать все свои самолеты МиГ-29 на базу воздушных сил США. Зато официальная Варшава обратилась к Америке с просьбой предоставить Польше подержанные самолеты с похожими эксплуатационными возможностями.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!