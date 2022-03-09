На вечер 9 марта известно о 17 раненых, но разбор завалов еще продолжается. Об этом глава украинского государства сообщил во время своего видеообращения.

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Он отметил, что люди вовремя начали прятаться от воздушной тревоги – от 500-килограммовых авиационных бомб, которые оккупанты сбрасывают на наши города.

Сегодня день, который определяет все, – кто на чьей стороне. Российские бомбы упали на больницу и роддом в Мариуполе. Детскую больницу, работающий роддом – здания разрушены,

– сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский записал обращение: смотрите видео



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