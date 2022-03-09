Станом на вечір 9 березня відомо про 17 поранених, але розбір завалів ще триває. Про це глава української держави повідомив під час свого відеозвернення.

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Він зазначив, що люди вчасно почали ховатися після повітряної тривоги – від 500-кілограмових авіаційних бомб, які окупанти скидають на наші міста багато разів.

Сьогодні день, який визначає все, визнає – хто на чиєму боці. Російські бомби впали на лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Дитячу лікарню, працюючий пологовий будинок – будівлі зруйновані,

– сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський записав звернення: дивіться відео

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