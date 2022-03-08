Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для Сум – Верещук

Ирина Верещук рассказала, что должен заработать гуманитарный коридор для Сумы. В частности, по нему должны вывезти людей в Полтаву и доставить еду и лекарства.

Соответствующую информацию в обращении утром 8 марта рассказала Верещук. Это случилось на 13-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Сумах согласовали гуманитарный коридор

Сегодня (говорится о 8 марта – 24 канал) должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Этот факт официально согласован минобороны России в соответствующем письме Международному комитету Красного Креста,

– рассказала Верещук.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщила, что документальное подтверждение этому есть у Красного Креста, и у нас – как стороны, с которой соглашалось открытие гумкоридора.

Ирина Верещук объяснила:

Маршрут для гуманитарного коридора один для эвакуации людей: Сумы, Голубовка, Лохвица, Лубны, Полтава;

никакие другие маршруты не соглашались;

мы уже располагаем информацией о том, что российская сторона запланировала срыв работы этого гуманитарного коридора;

в частности, готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей поехать другим путем – не согласованным и не безопасным".

Людей будут вывозить из Сум в Полтаву

Призываем российскую сторону не прибегать к манипулятивным действиям и выполнить зафиксированное документально обещание. Речь идет об эвакуации из города Сумы в Полтаву гражданских жителей, в том числе иностранных студентов,

– рассказала Ирина Верещук.

Она объяснила, что студенты – граждане Индии и Китая. Кроме того, запланировали доставку по гуманитарному коридору в Сумы продуктов и лекарств.

"Украинская сторона полностью готова обеспечить весь путь по согласованному маршруту. Мы проинформировали о нашей готовности как Красный Крест, так и российскую сторону", – заверила чиновник.

Гумкоридор будет действовать с 9 до 21 часов 8 марта

О начале режима тишины по маршруту договорились в 9 часов по Киеву. Время работы гумкоридора – с 9 утра до 21 часов 8 марта.

Ирина Верещук рассказала, что реальное прекращение огня на гумкоридоре станет основой для оповещения населения о возможности эвакуироваться.

Договорено, что в 10 часов утра (говорится о 8 марта – 24 канал) первая колонна должна начать движение из города Сумы,

– заявила Верещук.

Добавила, что вслед за колонной будет двигаться гражданское население на своих авто.

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