Речь президента Зеленского парламентарии стоя встречали и провожали громкими аплодисментами. Премьер Джонсон подчеркнул, что такого выступления Палата общин еще не слышала.

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Надо давить дальше, – глава правительства Британии

Сегодня гордо звучит в свободном мире "я – украинец!" И теперь – пора отложить в сторону все наши разногласия, и я выскажу общее мнение, если скажу, что надо давить дальше!

– резюмировал Джонсон.

Отметим, что президент Зеленский в 10-минутной речи рассказал парламентариям все 13 дней борьбы, которые ведет Украина с захватчиками. Глава государства рассказал о преступлениях, которые совершает агрессор на украинской земле.

Зеленский поблагодарил Джонсона за помощь

Глава государства отметил, что украинцы планируют сражаться и на суше, и в небе, и на море. Однако для этого требуется поддержка стран-партнеров. Зеленский поблагодарил Джонсона за помощь и отметил необходимость усиления санкций и "прикрытия украинского неба".

Смотрите выступление Владимира Зеленского в Палате общин:

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