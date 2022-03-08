Промову президента Зеленського парламентарі стоячи зустрічали та проводжали гучними оплесками. Прем'єр Джонсон наголосив, що такого виступу Палата громад ще не чула.

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Треба тиснути далі, – глава уряду Британії

Сьогодні гордо звучить у вільному світі "я – українець!". І тепер – час відкласти убік усі наші розбіжності, і я висловлю спільну думку, коли скажу, що треба тиснути далі!

– резюмував Джонсон.

Зазначимо, що президент Зеленський у 10-хвилинній промові розповів парламентарям про всі 13 днів боротьби, які веде Україна з загарбниками. Глава держави розповів про ті злочини, які коїть агресор на українській землі.

Зеленський подякував Джонсону за допомогу

Глава держави зазначив, що українці планують боротись і на суші, і в небі, і на морі. Проте для цього потрібна підтримка країн-партнерів. Зеленський подякував Джонсону за допомогу і наголосив на необхідності посилення санкцій та "прикриттям українського неба".

Дивіться виступ Володимира Зеленського у Палаті громад:

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