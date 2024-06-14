Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко.
Важно Отключений света может стать больше, потому что энергоблок одной из АЭС выведут в ремонт
Когда будут выключать свет 14 июня
В пятницу, 14 июня, планировалось, что графики отключения света начнут действовать с 18:00 до 22:00. Однако Укрэнерго пересчитал ограничения на сегодня. Теперь свет начнут выключать с 14:00.
В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд, в соответствии с правительственным постановлением, не ограничивается.
Как объяснили в Укрэнерго, причиной изменения графиков отключения стал рост потребления в восточных регионах, а также сниженная работа солнечных электростанций в западных областях.
В Укрэнерго объяснили, почему отключения начнутся раньше / Инфографика Укрэнерго
Что будет с отключениями света зимой
- Журналисты ведущих западных СМИ прогнозируют разные сценарии отключения света зимой. Так, в BBC считают, что в худшем случае света может не быть до 20 часов в сутки. В то же время ситуация в энергосистеме меняется каждый день, ведь враг продолжает обстрелы, а энергетики – восстанавливают энергообъекты.
- К слову, ухудшение ситуации специалисты прогнозируют уже в июле. Так, ожидается, что будет расти потребление, поэтому отключений может стать больше.
- Гендиректор YASNO Сергей Коваленко отметил, что украинцев будет ждать сложная зима. Вследствие обстрелов, энергосистема Украины частично не подлежит восстановлению. В то же время Коваленко не стал прогнозировать, сколько объектов удастся обновить до зимы, поэтому, какие будут отключения зимой, – неизвестно.