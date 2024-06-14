Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.

Важливо Відключень світла може стати більше, бо енергоблок однієї з АЕС виведуть у ремонт

Коли вимикатимуть світло 14 червня

У п'ятницю, 14 червня, планувалося, що графіки відключення світла почнуть діяти з 18:00 до 22:00. Однак Укренерго перерахував обмеження на сьогодні. Тепер світло почнуть вимикати з 14:00.

Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови, не обмежується.

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Як пояснили в Укренерго, причиною зміни графіків відключення стало зростанням споживання в східних регіонах, а також знижена робота сонячних електростанцій у західних областях.



В Укренерго пояснили, чому відключення почнуться раніше / Інфографіка Укренерго

Що буде з відключеннями світла взимку