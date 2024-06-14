Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.
Важливо Відключень світла може стати більше, бо енергоблок однієї з АЕС виведуть у ремонт
Коли вимикатимуть світло 14 червня
У п'ятницю, 14 червня, планувалося, що графіки відключення світла почнуть діяти з 18:00 до 22:00. Однак Укренерго перерахував обмеження на сьогодні. Тепер світло почнуть вимикати з 14:00.
Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови, не обмежується.
Як пояснили в Укренерго, причиною зміни графіків відключення стало зростанням споживання в східних регіонах, а також знижена робота сонячних електростанцій у західних областях.
В Укренерго пояснили, чому відключення почнуться раніше / Інфографіка Укренерго
Що буде з відключеннями світла взимку
- Журналісти провідних західних ЗМІ прогнозують різні сценарії відключення світла взимку. Так, в BBC вважають, що у найгіршому випадку світла може не бути до 20 годин на добу. Водночас ситуація в енергосистемі змінюється кожного дня, адже ворог продовжує обстріли, а енергетики – відновлюють енергооб'єкти.
- До слова, погіршення ситуації фахівці прогнозують вже у липні. Так, очікується, що зростатиме споживання, тому відключень може стати більше.
- Гендиректор YASNO Сергій Коваленко наголосив, що українців чекатиме складна зима. Внаслідок обстрілів, енергосистема України частково не підлягає відновленню. Водночас Коваленко не став прогнозувати, скільки об'єктів вдасться оновити до зими, тому, які будуть відключення взимку, – невідомо.