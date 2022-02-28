"Сегодня идут орки, нападают": к Николаеву направляется большая колонна техники РФ

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в Николаев направляется большая колонна техники РФ. Поэтому местным жителям нужно быть готовыми к нападению оккупантов.

"Готовьтесь! Сегодня идут орки, нападают", – написал Виталий Ким.

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По его словам, большая колонна вражеской техники по двум направлениям уже на подходе.

Мужикам: готовьтесь! К оружию! Жгите их чем угодно! Женщинам: сидеть дома. Они трусливы, когда видят сопротивление, сразу убегают. Сегодня встречаем, всем хорошего вечера! Короче, мужики, выходите!,

– председатель Николаевской ОГА.

Добавим, что в Николаеве накануне готовились к тяжелой ночи. Местные объединились и подготовили российским захватчикам "сюрприз" в виде коктейлей Молотова. 28 февраля россияне пытаются организовать наступление на Николаев.

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