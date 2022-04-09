Сегодня я не вижу намерений россиян захватить Николаев, – Ким

Виталий Ким рассказал, что в области ситуация стабильная. Более того, пока он не видит намерений российских захватчиков захватить город Николаев.

Об этом глава Николаевской ОВА рассказал в интервью. Виталий Ким убежден, что оккупанты не планируют захватить областной центр.

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Бои ведутся на границе с Херсонщиной

Ситуацию в Николаеве Виталий Ким назвал стабильной. Так, сутки (7 апреля – 24 канал) были спокойными. К сожалению, есть раненые, но обошлось без жертв. Что касается активных боев, то они ведутся, по словам главы Николаевской ОВА, на границе с Херсонской областью.

Виталий Ким не исключает, что область оккупанты продолжат обстреливать. Это, по его мнению, может помочь оркам продвигать свои войска на восток.

Если эти обстрелы для устрашения, они одновременно могут прикрывать и какие-то военные действия по перемещению. Что касается намерений захватить Николаев – нет, не вижу,

– подчеркнул он.

Ранее Виталий Ким назвал подлой тактику проведения боевых действий россиянами в Николаевской области. В самой области оккупанты ничего не могут сделать, поэтому обстреливают ее из РСЗО "Смерч". Это они делают для того, чтобы горожане паниковали, а также для нанесения максимального ущерба.

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