Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны. Проголосовать можно здесь.

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"С целью организации деятельности Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины на платформе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции пройдет открытое общенациональное онлайн голосование, по результатам которого из 29 кандидатов будет избрано 15 членов Совета сроком на один год. Проголосовать можно будет в пятницу, 24 мартаЮ с 8:00 до 20:00", – говорится в сообщении.

Проголосовать могут все граждане Украины

Конкурс по формированию состава Общественного антикоррупционного совета проводится в соответствии с Приказом Министра обороны Украины № 118 от 03.03.2023 года "Об Общественном антикоррупционном совете при Министерстве обороны Украины" путем открытого рейтингового интернет-голосования гражданами Украины. Голосовать могут все граждане Украины.

По информации Минобороны, для участия в конкурсе были поданы заявки от 53 кандидатов. Исчерпывающий перечень документов, определенных Положением об Общественном антикоррупционном совете при Министерстве обороны Украины, предоставили 29 претендентов. С информацией о кандидатах можно ознакомиться по ссылкой.

Каждый гражданин может проголосовать не более 15 кандидатов. Избранными в состав Общественного антикоррупционного совета можно считать 15 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.