Про це повідомляється у Телеграм-каналі Міноборони. Проголосувати можна тут.

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"З метою організації діяльності Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції пройде відкрите загальнонаціональне онлайн голосування, за результатами якого з-поміж 29 кандидатів буде обрано 15 членів Ради строком на один рік. Проголосувати можна буде у п'ятницю, 24 березня, з 8:00 до 20:00", – йдеться у повідомленні.

Проголосувати можуть всі громадяни України

Конкурс з формування складу Громадської антикорупційної ради проводиться відповідно до Наказу Міністра оборони України № 118 від 03.03.2023 року "Про Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони України" шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадянами України. Голосувати можуть всі громадяни України.

За інформацією Міноборони, для участі у конкурсі було подано заявки від 53 кандидатів. Вичерпний перелік документів, визначених Положенням про Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони України, надали 29 претендентів. З інформацією про кандидатів можна ознайомитися за посиланням.

Кожен громадянин може проголосувати не більше ніж за 15 кандидатів. Обраними до складу Громадської антикорупційної ради вважатимуться 15 кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.